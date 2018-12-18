隔晚美股在感恩節前夕個別發展，港股上午反覆微升，受制於26000點之下。恒指今早高開167點，報26139點已是半日高位，其後於26000點水平爭持，多次出現倒跌，低見25873點，最多跌98點，臨近半日收市前回升，半日收報25981點，升10點或0.04%，成交金額縮減至383億元；國指跌75點或0.72%，報10410點。

藍籌股方面，匯控（0005）及騰訊（0700）撐起大市。匯控半日升1.23%，收報66.1元，為恒指貢獻最多，貢獻31點；騰訊一度重上50天線(294.756元)，半日收升1.04%，報292.6元，為恒指貢獻25點。旺旺（0151）半日升3.04%，收報5.76元，是升幅最大的藍籌；神華（1088）則跌3.31%，收報18.12元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.92%，收報6.44元，拖低恒指跌幅最大藍籌，拖低19點。

本地地產股造好，長實（1113）收報54.35元，升1.02%；恒地（0012）報38.65元，升0.65%；恒隆地產（0101）報15.54元，升0.39%。

外電指，蘋果公司最大的iPhone手機組裝企業鴻海精密擬明年削減200億元人民幣支出，加上有大行指智能手機行業面臨挑戰。手機及相關設備股向下，舜宇（2382）收報74.95元，跌2.92%；富智康（2038）收報0.94元，跌2.08%；瑞聲科技（2018）報53.85元，跌2%。

莎莎管理層料第三季同店銷售只得單位數字增長，加上花旗降級至「賣出」，莎莎股價急挫，曾最多跌11.43%，半日收報3.18元，挫9.14%。

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