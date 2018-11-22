恒指升10點，收報25981點，成交金額383億元。美股反彈後回順，道指曾升逾200點後最終微跌，納指則反彈近1%。亞洲股市變動不大，港股高開逾百點後迅速倒跌，今早主要圍繞25900點至26100上落。兩大重磅股騰訊（0700）及匯控（0005）分別升1%及1.2%支撐大市，近日較強勢的版塊如內房、教育等則表現一般，內房略見沽壓。

市場回升主要是政策博弈，內地經濟全面下滑人所皆知，但中央也全力救市，料減息降準只是遲早問題。炒了幾天也反映了不少這些樂觀預期，能否破50天線還得看習特會有沒有成果。雖然今年中國出口似乎全不受貿易戰影響，但很多廠商都表示美國客戶趁大幅提高關稅前加碼下單。這意味今年已透支了2019年出口需求，若關稅如期提升至25%甚至全面開徵，明年經濟會遠較當前更差，短線要控制注碼和風險。

牛市時雞犬皆升，經濟下滑時企業質素和議價能力就非常重要，安踏（2020）是理想入市對象。安踏第3季營運數字理想，安踏品牌同比錄得中雙位數升幅，非安踏品牌(扣除新品牌)錄得90%-95%升幅。集團在3線或以下城市起家，早年收購FILA品牌後，便以此在1、2線城市與NIKE、adidas等國際品牌作試探式競爭。集團發展策略走多品牌路線，如NBA、日本滑雪品牌DESCENTE、兒童品牌KINGKOW、攀山用品KOLON，針對不同細分市場，經營狀況更多化。

不少股份近反彈幅度頗大，安踏更由低位彈升逾20%。以估值來看，明年預測市盈率僅18倍至20倍，即使經濟下滑表現較預期差，也有足夠的安全邊際，可先下一注再逢低收集作中線持有。

張兆聰

明報首席評論員

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