意大利財政預算赤字雖然違反歐盟規定，但可能最終罰款了事，令相關危機大大降溫，金融市場亦舒了一口氣，再加上星期日有機會簽署脫歐協議，故建議今日可趁低吸納歐元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

艾德證券期貨首席投資策略師

其他報道：

【首宗撻訂】海傲灣開放戶取消交易 九建殺訂20萬

【債息上升】碧桂園擬發4厘至4.5厘可轉債 回購現有零息債 今早停牌

【掃碼入閘】TNG、WeChat Pay等 加入港鐵出入閘機掃碼系