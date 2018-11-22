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【有片：金匯測市王】意大利危機可能罰款了事 歐元後市看俏 

文章日期：2018年11月22日 11:23

意大利財政預算赤字雖然違反歐盟規定，但可能最終罰款了事，令相關危機大大降溫，金融市場亦舒了一口氣，再加上星期日有機會簽署脫歐協議，故建議今日可趁低吸納歐元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

艾德證券期貨首席投資策略師

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