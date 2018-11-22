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【A股午市】內地三大指數倒跌 深指跌42點 

文章日期：2018年11月22日 11:46
內地三大指數先升後跌。

內地三大指數先升後跌。上證綜指高開4點，甫開高見2658點，最多升6點，其後倒跌，臨近半日收市急跌，接近半日低位收市，收報2636點，跌14點或0.55%，成交額縮減至736億元(人民幣．下同)。

深證成指反覆向下，甫開一度挑戰8000點關口，高見7950點，最多升42點，惟後繼無力向下倒跌，半日收市前急跌最多48點，中午收報7866點，跌42點或0.53%，成交額1081億元。

創業板指數甫開最多升8點後倒跌，半日以近低位收市，收報1352點，跌10點或0.75%。

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