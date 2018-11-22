手機及相關設備股今早向下，舜宇（2382）現報75.15元，跌2.66%；富智康（2038）更跌3.13%，報0.93元；瑞聲科技（2018）報54.1元，跌1.55%。同股不同權的小米（1810）續升三日後見回吐，現報14.7元，跌0.94%。

大行中金公司發表報告指，考慮到智能手機需求較弱，將小米於2018至2020年的非GAAP淨利潤預測分別下調13%、19%及15%，相應將目標價下調23%至17元。

該行指出，將小米於2018至2020年的智能手機出貨量預測分別下調3%、8%及9%，至1.26億部、1.49億部及1.75億部；並分別下調2018至2020年小米智能手機板塊收入預測2%、12%和14%，至1251億元、1570億元及1959億元。

另外，交銀國際下調舜宇光學（2382）的目標價，以反映出內地智能手機行業面臨的挑戰。該行對舜宇光學科技2019年每股純益預測因收入前景下滑而下調3%。目標價由116元下調至103元；維持「買入」評級。

不過，交銀國際稱，舜宇光學仍是該行青睞的股票，因其在攝影鏡頭領域的競爭力增強、2019年三攝鏡頭的增多以及車載鏡頭的增加，預計公司今年在全球手機攝影鏡頭市場的佔有率將超過20%。

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