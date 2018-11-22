【iPhone寒冬】鴻海精密擬明年削成本 手機設備股向下
文章日期：2018年11月22日 10:23
彭博引述公司內部備忘錄指，蘋果公司最大的iPhone手機組裝企業鴻海精密因面臨「非常困難且競爭激烈的一年」，計劃於2019年削減200億元人民幣支出。
該報道指，富士康的iPhone業務明年將需要削減支出60億元人民幣，公司還計劃裁減約10%的非技術人員。
蘋果公司早於本月初公布的聖誕假期季度銷售預估低於預期，加上本周初有傳公司近期已經削減三款今年9月才推出的新手機的訂單，令市場對蘋果前景感擔憂。
鴻海集團昨晚發布聲明指，集團經營策略會定期對集團全球各地的運營狀況作出檢視。
蘋果股價隔晚在美股收市報176.78元，跌0.11%。手機設備股今早普遍見沽壓，舜宇（2382）現報75.45元，跌2.27%；瑞聲科技（2018）報54.05元，跌1.64%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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