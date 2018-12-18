碧桂園（2007）今早停牌，未公布原因。公司昨晚發公告，建議部分購回於2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券、建議發行新可換股債券，同時，為減輕及減低新債券對公司股東的攤薄影響，公司正考慮訂立買入看漲期權及賣出看漲期權。

根據銷售文件顯示，擬發行的可換股債券總額為78.3億元，2023年12月5日到期，息率4%至4.5%，投資者擁有於第三年沽出債券的選擇權。換股價為12.584至13.068，較停牌前每股9.68元，高出30%至35%。摩通、高盛為安排行。

昨晚公司公告指，發行人建議根據現有債券的條款部分購回最多78.3億元的現有債券。購回項下每現有債券200萬元本金額的購回價將為201.5萬元。另外，餘下新債及期權則尚未有正式資料公布，且並未就購回、建議新債券發行、買入看漲期權及賣出看漲期權訂立具約束力之協議。公司指，倘進行建議新債券發行，擬將所得款項淨額用於為購回提供資金並將任何剩餘款項用於對現有的境外債務進行再融資。

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