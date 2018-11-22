莎莎股價曾挫逾11%，遭花旗下調評級至「賣出」。

莎莎（0178）股價甫開下挫，暫低見3.1元，最多跌11.43%，現報3.16元，挫9.71%，跌穿10天線(3.394元)。

莎莎昨日公布中期業績，純利飆升85%，派中期息7仙翻一倍。不過，大行花旗認為，公司第三季度迄今的同店銷售成長放緩狀況較預期更嚴重，將莎莎評級下調至「賣出」。

花旗指出，即使交通改善帶來的客流量效益，或不足以抵消因經濟疲軟而導致購買力在短期內減弱的影響。

花旗又指，隨著消費者信心減弱，預計香港及澳門第三季度迄今的零售銷售增速放緩至6.4%。該行給予莎莎目標價2.7元，較現價低14.56%。

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