【異動股份】莎莎曾挫逾11% 遭花旗降至「賣出」
文章日期：2018年11月22日 09:59
莎莎（0178）股價甫開下挫，暫低見3.1元，最多跌11.43%，現報3.16元，挫9.71%，跌穿10天線(3.394元)。
莎莎昨日公布中期業績，純利飆升85%，派中期息7仙翻一倍。不過，大行花旗認為，公司第三季度迄今的同店銷售成長放緩狀況較預期更嚴重，將莎莎評級下調至「賣出」。
花旗指出，即使交通改善帶來的客流量效益，或不足以抵消因經濟疲軟而導致購買力在短期內減弱的影響。
花旗又指，隨著消費者信心減弱，預計香港及澳門第三季度迄今的零售銷售增速放緩至6.4%。該行給予莎莎目標價2.7元，較現價低14.56%。
其他報道：
【掃碼入閘】TNG、WeChat Pay等 加入港鐵出入閘機掃碼系統
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26