上交所和深交所昨晚發公告，為減少停牌隨意性、防範濫用停牌情形的發生，就停復牌指引徵求意見，將重組停牌時間不得超過10個交易日。而此前上市公司若有「重大資產重組」事由，可停牌長達三個月。

另外，籌劃控制權變更、要約收購等停牌時間不超過5個交易日，例外事項的停牌時間原則上不超過25個交易日；涉及國家重大戰略項目、國家軍工秘密等事項，對停復牌時間另有要求的，從其要求。

上交所的公開征求意見期截止到12月1日，深交所截止到12月21日。

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