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【A股開市】內地三大指數上揚 人行續20日停逆回購創紀錄

文章日期：2018年11月22日 09:30
內地三大指數上揚，人行續20日停逆回購創紀錄。

內地三大指數繼續上揚。上證綜指開報2655點，升4點或0.17%；深證成指開報7929點，升21點或0.27%；創業板指數開報1365點，升2點或0.18%。

人行今日不開展逆回購，自10月26日至今連續20個交易日未展開逆回購操作，創2016年初人行宣布增加公開市場操作頻率至每個工作日以來新高；今日無逆回購到期，實現零投放零回籠。

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