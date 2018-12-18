港股今早高開167點或0.65%，報26139點，成交金額12億元；國指今早高開40點或0.39%，報10526點。

萬洲（0288）升2.12%，報6.26元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.93%，報295.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點。中移動（0941）跌0.53%，報75.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

傳富士康計劃明年削減iPhone業務費用60億元人民幣，並裁去約10%的非技術人員，瑞聲（2018）跌1.36%，報54.2元，是跌幅最大的藍籌。舜宇（2382）升0.32%，報77.45元。

正通汽車（1728）公布，已向港交所提交了附屬公司上海東正汽車金融的上市申請。今早開市升3.3%，報4.36元。

花旗下調莎莎國際（0178）評級至賣出，因其第三季度迄今的同店銷售成長放緩狀況比預期更嚴重，目標價2.7元，較上日收市低23%。莎莎（0178）主席及行政總裁郭少明坦言，集團首季的業績表現十分亮麗，但隨著中美貿易戰更激烈，第二季已見有影響，預計影響會持續至第三季，欠缺增長動力下，希望港澳同店銷售可維持高單位數增長，不過仍要密切關注貿易戰的動向。今早跌3.1%，報3.39元。

人保集團（1339）公布10月份保費收入，10月份旗下中國財險（2328）原保費收入為275.11億元（人民幣，下同）按年上升8.21%，人壽業務按年上升25.72%至30.55億元，健康業務按年上升1.69倍至7.15億元。財險報8.15元，升0.49%。

恒生銀行（0011）宣布重組計劃，重組前由多家海外註冊公司間接控股，但重組後由香港註冊成立的HSBC Asia Holdings Limited間接控股。恒生升0.28%，報177.7元，匯控（0005）升0.77%，報65.8元。

維他奶（0345）管理層在業績記者會上指，由於上半年的內地業務增長強勁，在高基數效應下，加上人民幣短期內貶值的影響，展望下半年業務增長步伐放緩，但強調對增長仍然有信心。今早升0.77%，報26元。

日本彈珠機遊戲館營運商Dynam（6889）公布，截至9月底止中期業績，純利83.4億日圓，按年上升53.59%，每股基本盈利10.89日圓，派中期股息6日圓。今早升2.7%，報9.95元。

睿見教育（6068）公布，以1.83億元人民幣，全購一公司，從而擁有位於福建省漳州市的漳浦龍成中學及漳浦龍成中學附屬小學的全部出資人權益，以及漳浦龍成學校所在一幅佔地面積約100畝的土地的全部權益。今早升1.23%，報3.28元。

永義國際（1218）及高山企業（0616）公布資產交換協議，永義據此將手上的長沙灣大南西街永義廣場轉售予高山，作價4.7億元；高山則會向永義轉售九龍塘延文禮士道住宅物業，作價10.35億元。永義扣除轉售永義廣場的代價後，據此淨付高山5.65億元，高山將用作一般營運資金及償還借貸。永義國際今早升10.7%，報4.65元，高山企業升5%，報0.084元。

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