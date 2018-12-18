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【掃碼入閘】TNG、WeChat Pay等 加入港鐵出入閘機掃碼系統 

文章日期：2018年11月22日 09:19

港鐵（0066）公布，繼早前與AlipayHK簽約的二維碼付費乘車服務後，昨日再批出合約予 TNG (Asia)Limited、銀聯國際有限公司和 WeChat Pay Hong Kong Limited。該三家服務供應商將於 AlipayHK 於2020年年中開始在港鐵車站出入閘機提供二維碼付費乘車服務後12個月，於2021年年中起投入服務。

港鐵早前宣佈委託 AlipayHK 為港鐵重鐵網絡(機場快綫車站除外)設計及建立新的電子支付系統，該系統將兼容其他電子支付平台的二維碼。

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