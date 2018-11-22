正通汽車（1728）公布，向聯交所提交有關其非全資附屬公上海東正汽車金融的上市申請批准在主板上市及買賣。

建議分拆及建議上市完成後，公司將擁有東正不少於50%權益，因此上市完成後，東正將仍為公司的附屬公司。

正通汽車表示，東正是中國唯一一家獲銀保監許可並受其監管的具有經銷商背景的汽車金融公司，其專門提供汽車金融產品和服務以購置豪華品牌汽車。截至今年6月底止，東正的經銷商網絡有986家經銷商，遍布中國159個城市，包括北京、上海、深圳、廣州以及36個二線城市和119個三線及其他次級城市。

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