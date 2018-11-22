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【真係唔加?】傳聯儲局可能最早明年春季暫停加息周期

文章日期：2018年11月22日 09:05

彭博資訊引述英國即時財經新聞網站MNI報導，聯儲局資深人士指，聯儲局開始考慮至少暫停對貨幣政策的逐步緊縮，並可能最早在明年春季停止加息周期。

知情人士指，有多項因素促成了聯儲局的討論，包括通脹率料在2%左右觸頂回落，決策者認為幾乎沒必要實施具有限制性的政策，並試圖使官方利率達到中性水平。報道又指，圍繞中性利率並沒有形成明確的共識，但聯儲局官員的估計看上去都靠近3%左右。

報道指，雖然明年春有可能暫停加息，但12月加息幾乎已是毫無懸念，預計有關暫停緊縮的討論將從明年3月份會議開始變得活躍起來，到明年6月肯定會更活躍。知情人士指，聯儲局再加息一到兩次，就將達到必須做出重大決定的時候。

日前，美國總統特朗普告訴記者稱，他希望看到聯儲會將利率設在更低的水平。

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