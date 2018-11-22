【亞股戰報】亞股全線高開 日股升92點
文章日期：2018年11月22日 08:41
美股隔晚雖然先升後微跌，但亞股未有受到太大影響，今早全線高開，市場受惠於據報美國聯儲局擬最早明年春季暫停加息周期，美元回軟、債息穩定。
日經平均指數今早高開74點或0.35%，一度升最多92點或0.43%，現報21564點，升0.27%。
韓國首爾綜合指數今早高開2點或0.12%，最多升過5點或0.25%，現報2080點，升0.17%。
澳洲股市今早高開0.03點或0%，曾升最多40點或0.72%，現報5676點，升0.6%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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