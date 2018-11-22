【歐美戰報】好淡消息夾雜 美股先升後跌0.95點
文章日期：2018年11月22日 08:15
美股表現反覆，高開76點後，升幅曾擴大至204點，但最終要倒跌收場。市場不乏利好利淡消息，例如據報美國決定不派出鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅，陪同美國總統特朗普與國家主席習近平會晤，以及據報聯儲局可能最早明年春季暫停加息周期，屬兩個較為利好的消息；但同時亦有富士康計劃明年削減iPhone業務費用60億元人民幣，並裁去約10%的非技術人員，拖低蘋果股價。但因周四將是感恩節休市，市場交投較為清淡。
道瓊斯工業平均指數收跌0.95點，報24464點。標普500指數收漲8點，升幅0.31%，報2649點。納斯達克綜合指數收漲63點，或0.92%，報6972點。
強生跌3.05%，報141.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低點30，而Caterpillar升1.31%，報123.87元，貢獻道指10點。
科技股方面，蘋果收市報176.78元，跌0.11%，谷歌母公司Alphabet收市報1043.43元，升1.25%，亞馬遜收市報1516.73元，升1.42%，Facebook收市報134.82元，升1.8%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.15%，報355點。德國DAX指數收漲1.61%，報11244點；法國CAC 40指數漲1.03%，報4975點；英國富時100指數收漲1.48%，報7050點。
其他報道：
【掃碼入閘】TNG、WeChat Pay等 加入港鐵出入閘機掃碼系統
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26