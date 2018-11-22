美股表現反覆，高開76點後，升幅曾擴大至204點，但最終要倒跌收場。市場不乏利好利淡消息，例如據報美國決定不派出鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅，陪同美國總統特朗普與國家主席習近平會晤，以及據報聯儲局可能最早明年春季暫停加息周期，屬兩個較為利好的消息；但同時亦有富士康計劃明年削減iPhone業務費用60億元人民幣，並裁去約10%的非技術人員，拖低蘋果股價。但因周四將是感恩節休市，市場交投較為清淡。

道瓊斯工業平均指數收跌0.95點，報24464點。標普500指數收漲8點，升幅0.31%，報2649點。納斯達克綜合指數收漲63點，或0.92%，報6972點。

強生跌3.05%，報141.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低點30，而Caterpillar升1.31%，報123.87元，貢獻道指10點。

科技股方面，蘋果收市報176.78元，跌0.11%，谷歌母公司Alphabet收市報1043.43元，升1.25%，亞馬遜收市報1516.73元，升1.42%，Facebook收市報134.82元，升1.8%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.15%，報355點。德國DAX指數收漲1.61%，報11244點；法國CAC 40指數漲1.03%，報4975點；英國富時100指數收漲1.48%，報7050點。

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