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【內衣上市】功能內衣品牌莎娜美申港上市

文章日期：2018年11月21日 19:23
功能內衣品牌莎娜美申港上市

功能內衣零售商莎娜美遞交初步上市文件，截至今年9月底止六個月，集團收入按年升2.5%至7534.2萬元。以產品收入計，胸罩於期內收入為6448.9萬元，佔集團總收入85.6%，售價介乎150至500元不等，至於女性內牌及塑形內衣收入為875.2萬元，佔收入11.6%，售價約60至800元。集團於2017年11月推出運動系列，售價為100至800元，今年上半年錄得73.9萬收入，佔總收入1%。

莎娜美業務以香港零售客戶為主，截至今年9月底共有17.5萬名貴賓會員，當中5.1萬為活躍貴賓會員，活躍會員期內合計貢獻6070萬元，佔總收入80.5%，半年平均花費1190元。

據招股文件，莎娜美在港擁有22間店，包括20間零售店及2個專櫃，集團預計上市集資所得款項，將用作擴大香港及海外的分銷網絡，提升管理系統，亦會物色潛在戰略合作夥伴或收購對象，進軍東南亞。

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