財經事務及庫務局長劉怡翔表示，上月發現有市民的個人身份資料及銀行帳號資料懷疑被人盜用，藉以在電子錢包內開設銀行直接扣帳授權服務（eDDA），從而轉走資金，到目前為止共涉及50萬元款項，涉及逾20個銀行帳號懷疑被盜用。

劉怡翔今日以書面回覆立法會議員莫乃光的提問，劉指出，警方正跟進有關個案，一般而言，銀行帳戶持有人如沒有授權有關扣帳，則不需為未經授權交易承擔責任。金管局正與相關銀行及電子錢包營運商積極跟進收到的懷疑個案，而大部分個案的審視已完成，事主亦已透過銀行取得賠償。

劉怡翔又指出，金管局獲悉事件後已即時採取行動，要求各儲值支付工具營運商加強認證功能，堵塞保安漏洞。雖然有關的電子直接扣帳授權服務通過轉數快系統進行，但事件的本質是個人資料懷疑被不法份子盜用，並不關乎轉數快系統的安全性。

就電子錢包綑綁信用卡的程序方面，金管局較早前已向支援提供綁定信用卡功能的電子錢包營運商發出指引，要求營運商在允許用戶綁定信用卡至電子錢包時，要確認卡主授權該綁定，包括必須在發卡機構透過一次性密碼或其他有效方法確認卡主授權後，才可以綁定信用卡。

此外，電子錢包營運商必須有周全的程序儲存帳戶資料，並全數承擔在用戶並無錯失的情況下的帳戶儲值損失等。營運商亦需要遵守其他相關的法規，包括《個人資料（私隱）條例》。

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