【出售資產】永義4.7億出售長沙灣商業項目予高山
文章日期：2018年11月21日 18:54
永義國際（1218）及高山企業（0616）公布資產交換協議，永義據此將手上的長沙灣大南西街永義廣場轉售予高山，作價4.7億元；高山則會向永義轉售九龍塘延文禮士道住宅物業，作價10.35億元。永義扣除轉售永義廣場的代價後，據此淨付高山5.65億元，高山將用作一般營運資金及償還借貸。永義及高山因此預期錄得920萬元及2080萬元。
根據兩間公司的公告指出，高山曾聯絡永義，擬洽購永義廣場，並希望聯同位於毗鄰的青山道豐華工業大厦一同重建，比自行重建永義廣場有利，並可透過物業管理協議，繼續為永義帶來經常性收益。換購在建中的延文禮士道在建住宅公寓，則可提供變現溢利。高山方面則指，出售延文禮士道住宅項目，將更能專注於工業及非住宅的房地產活動。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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