隔夜美股大跌，港股恒指今日雖裂口低開卻反升130多點以大陽燭收巿，香港奧國經濟學院院長王弼認為，近期港股相對美股「偏強」，主要是上半年港股先跌但美股卻大升，港股短期再跌空間有限，而在G20峰會前，不排除再出現之前美國中期選舉前出現利好消息的「假新聞」，建議暫時不會在低位追沽，以免被「假新聞」挾淡倉。

另外，王弼指APEC明顯中美對抗升溫，所以不要期望G20貿戰會有大突破，小心G20後中美股巿會再受壓。

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