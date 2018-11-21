莎莎（0178）主席及行政總裁郭少明坦言，集團首季的業績表現十分亮麗，但隨著中美貿易戰更激烈，第二季已見有影響，預計影響會持續至第三季，欠缺增長動力下，希望港澳同店銷售可維持高單位數增長，不過仍要密切關注貿易戰的動向。

他解釋，加上人民幣「唔經唔覺」貶值約8%，以及環球股市動盪的因素，影響消費氣氛，即使11月臨近聖誕，首三周的銷售表現亦不太理想，預計第三季每宗交易金額與第二季相若，表現首季的數字明顯疲弱。

莎莎9月於高鐵西九龍站開設一間分店，郭少明未有透露實際銷售表現，不過強調「生意好理想」，門店面積約600呎，自己亦有去東涌視察環境，未來相信會在高鐵及港珠澳大橋附邊開設更多分店，預計高鐵周邊會開設1至2間分店，門店面積約為1000呎。

高鐵及大橋落成後，郭少明認為短期依然以觀光客為主，購物時間不多，加上高鐵班次不算頻密，但相信稍後可帶動消費客群，有助本港零售，預測最快明年就有更多自由行客戶來港。他笑言，對莎莎最重要的就是人流，強調「人流好、生意就會做得好」。

莎莎內地業務繼續錄得虧損，郭少明指開店計劃會更保守，首要任務要做好現有分店，加強自家品牌的銷量提升毛利，相信下半年的虧損可大幅收窄，表現會勝上半個財年。至於扭虧為盈的時間，仍要視乎未來數個月的表現。

記者：蕭嘉聰

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