【恒生重組】恒生重組 改由香港註冊公司間接控股
文章日期：2018年11月21日 17:25
恒生銀行（0011）宣布重組計劃，重組前由多家海外註冊公司間接控股，但重組後由香港註冊成立的HSBC Asia Holdings Limited間接控股。
重組前，恒生銀行由匯控（0005）持有，但匯控透過HSBC Finance (Netherlands)持有HSBC Holdings B.V.，再持有 HSBC Asia Holdings (UK) Limited，再控股HSBC Asia Holdings B.V，最後由HSBC Asia Holdings B.V取得香港上海匯豐銀行有限公司，從而間接持有恒生。而上述多家間接控股公司，都是在荷蘭、英格蘭及威爾斯等海外地方註冊成立的。
重組後，恒生銀行仍然由匯控持有，但上述4家在海外註冊的公司，不再間接控股恒生，新的架構是由匯控持有香港註冊的HSBC Asia Holdings Limited，取得香港註冊的香港上海滙豐銀行有限公司之控制權，從而控股恒生。
恒生銀行解釋指，HSBC Asia Holdings Limited取得香港上海滙豐銀行有限公司的控制權，主要原因乃為符合金管局及其他監管機構若干監管規定，以落實執行香港上海滙豐銀行有限公司的首選處置策略。
恒生強調，此計劃純粹涉及內部法律實體重組，不會對香港上海滙豐銀行有限公司(包括恒生)的業務及管理帶來任何影響。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26