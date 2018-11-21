恒生銀行（0011）宣布重組計劃，重組前由多家海外註冊公司間接控股，但重組後由香港註冊成立的HSBC Asia Holdings Limited間接控股。

重組前，恒生銀行由匯控（0005）持有，但匯控透過HSBC Finance (Netherlands)持有HSBC Holdings B.V.，再持有 HSBC Asia Holdings (UK) Limited，再控股HSBC Asia Holdings B.V，最後由HSBC Asia Holdings B.V取得香港上海匯豐銀行有限公司，從而間接持有恒生。而上述多家間接控股公司，都是在荷蘭、英格蘭及威爾斯等海外地方註冊成立的。

重組後，恒生銀行仍然由匯控持有，但上述4家在海外註冊的公司，不再間接控股恒生，新的架構是由匯控持有香港註冊的HSBC Asia Holdings Limited，取得香港註冊的香港上海滙豐銀行有限公司之控制權，從而控股恒生。

恒生銀行解釋指，HSBC Asia Holdings Limited取得香港上海滙豐銀行有限公司的控制權，主要原因乃為符合金管局及其他監管機構若干監管規定，以落實執行香港上海滙豐銀行有限公司的首選處置策略。

恒生強調，此計劃純粹涉及內部法律實體重組，不會對香港上海滙豐銀行有限公司(包括恒生)的業務及管理帶來任何影響。

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