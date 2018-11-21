【增長放緩】維他奶：基數高及人民幣貶值影響 料下半年增長放緩
文章日期：2018年11月21日 17:17
維他奶（0345）管理層在業績記者會上指，由於上半年的內地業務增長強勁，在高基數效應下，加上人民幣短期內貶值的影響，展望下半年業務增長步伐放緩，但強調對增長仍然有信心。
集團上半年的收入及經營溢利均錄高雙位數增長，主要受惠內地業務增長強勁，受益於銷量顯著增加、原材料成本降低等因素。集團首席財務總監劉健成指，原材料價格較去年同期下降的幅度顯著，以內地糖為例，其價格由每噸7000元人民幣減至6000元人民幣。整體人民幣平均匯率相比去年同期升值，有利公司以港幣計算的業務表現，但今年3月起人民幣持續貶值，加上上半年增長強勁的高基數效應下，集團預期下半年收入增長放緩。
集團行政總裁陸博濤強調，仍然對下半年增長穩健有信心。他又稱，會留意原材料價格變動，包括審慎留意中美貿易戰影響，其於內地亦有長期的原材料供應商，未見有短期的加價需要。
記者：劉旭霞
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更新時間：2018-12-18 16:10
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