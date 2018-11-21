【港潮換代】李澤鉅上一課也不錯
文章日期：2018年11月21日 19:49
政經從來不分，李澤鉅掌舵的「長和2.0」今次闖澳失利，未能收購澳洲最大天然氣輸送系統營運商APA Group，更被澳洲財政部長Josh Frydenberg（JF）隨即在Twitter貼上聲明「抽水」，措詞不算客氣，也勾起本欄興趣研究一下澳洲的政局。
澳洲財爺今次以收購違反國家利益（contrary to the national interest）為由，拒絕了李澤鉅，未知他作為跨國企業掌舵人，是否十足了解澳洲新班子的盤算？抑或腦海只有在商而商？
財政部長JF今年47歲，為自由黨副黨魁，是一位猶太人新移民，今年8月參與現任執政黨發起的逼宮行動成功，逼走前任總理Malcolm Turnbull，令自己由環境及能源部長晉身財政部長，而原財政部長Scott Morrison則被扶搖成澳洲總理。
澳洲天然資源豐富，JF原來的職位「環境及能源部長」，地位自然舉足輕重。前總理被逼宮，也是衰在能源政策上，話說當時總理沒有遵從外界要求支持國內煤礦業，又沒有像特朗普一樣退出巴黎氣候協定，令自己失去黨內支持，最終落台收場。
JF上位後，頻頻發表報紙評論和媒體曝光，勤力搞PR，相信主要是考慮到明年就是澳洲大選。但觀乎JF在Facebook和Twitter的個人專頁，分別只有2.3萬及3.9萬粉絲，數字絕對偏低，為了提升民望，他的政策也自然要討好選民，奉行全世界正在風行的保護主義，Make Australia Great Again，請李澤鉅吃閉門羹。
雖然事實上今次並非長和系進入澳洲市場失敗，例如在兩年前，長建（1038）也斥資598億港元，競投澳洲電網公司Ausgrid約50.4%股權，惟失敗告終，遭時任財長的Scott Morrison以國家安全為由叫停。而近日澳洲對華的政策也左搖右擺，曾禁止內地企業投標5G業務，又與美國結盟制衡中國，在巴布亞新畿內亞共建海軍基地，抗衡中國在南太平洋影響力。
但除了這些因素，長和系的併購戰略資產的能力，隨着李嘉誠退休恐現「質變」。皆因併購最講時機，而李嘉誠過去幾十年的成功，除了因為有錢，更重要的是其政治手腕，以及一班幕前幕後的得力助手及知己，方能搞定一單又一單的世紀大刁。
成功的從商者，從來也關心政治，今時今日就算殿堂級商人親自出馬，做生意也未必有100%把握，何況只識鍊數、數口精的商人？
大灣區國舅
(本專欄文章不代表明報立場)
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