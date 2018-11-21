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【收購學校】睿見教育1.83億元人幣 購漳浦龍成學校

文章日期：2018年11月21日 16:45

睿見教育（6068）公布，以1.83億元人民幣，全購一公司，從而擁有位於福建省漳州市的漳浦龍成中學及漳浦龍成中學附屬小學的全部出資人權益，以及漳浦龍成學校所在一幅佔地面積約100畝的土地的全部權益。

漳浦龍成學校為按省一級標準建立的民辦寄宿學校，為中國一年級至十二年級學生提供教育。漳浦龍成學校目前容量近乎飽和，總入學人數約為2,900名。

並已於11月21日已完成營運漳浦龍成學校所需登記手續及取得相關牌照。由於漳浦龍成學校鄰近粵東地區，而集團另於揭陽市營運一所中小學，並計劃於潮州市開設一所新中小學，集團預期，集團學校網絡增加漳浦龍成學校，將提高集團於粵東地區的影響力。

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