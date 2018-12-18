內地股市午後靠穩收升，帶動港股先跌後回升，收復10天線(25938點)和20天線(25679點)。恒指今早低開逾300點，甫開見25494點已是全日最低位，其後跌幅逐步收窄和一度倒升，午後收復失地升幅擴大，尾市在26000點遇阻力，高見25998點，最多升157點，全日收報25971點，升131點或0.51%，成交金額782億元；國指升19點或0.19%，報10486點。

科網及軟件股上升，騰訊（0700）重上10天線(283.08元)，收報289.6元，升2.84%，帶動恒指領漲，貢獻恒指66點，是升幅最大的藍籌。金山軟件（3888）收報12.9元，升1.9%；軟件國際（0354）報4.6元，升1.77%。

有傳內地多個城市有銀行下調房貸利率，幅度基本在5個百分點，並加快房貸審批時間。內房股造好，碧桂園（2007）升4.88%，收報9.68元，是升幅最大的藍籌。雅居樂（3383）報10.46元，升5.98%；中國恒大（3333）報21.4元，升5.42%。

油價下挫，石油石化股捱沽，中海油（0883）跌2.45%，收報12.72元，是跌幅最大的藍籌。中石油（0857）收報5.43元，跌1.99%，昆侖能源（0135）更收跌3.53%，報9.01元。

醫藥及醫療A股反彈，帶地本地相關股，中生製藥（1177）收報7.44元，升3.48%；石藥（1093）報16.56元，升2.22%；阿里健康（0241）報7.14元，升1.13%。

教育股受追捧，楓葉教育（1317）收報3.55元，升5.97%；希望教育（1765）報1.32元，升3.94%；宇華教育（6169）報3.02元，升3.43%。

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