房地產數碼廣告公司REA集團發表研究指，港人預期樓價將會有下調趨勢，間接改善他們的置業意欲，但受訪者認為現時樓價仍然太高，有生之年恐難「上車夢」，調查亦顯示，約31%受訪者現階段不考慮在香港置業，其中62%寧願將儲蓄用在環遊世界，約43%受訪者願用作股票投資，更有約19%受訪者更打算用來創業。

今次研究以問卷方式在10月下旬訪問1002名18歲到65歲的市民，研究發現，9成受訪者認為現時樓價太高，約47%受訪者預期未來半年樓價會下跌，較上半年時高出40個百分點。

報告指出，有67%受訪者未有打算置業，當中84%認為樓價太高，平均預期樓價再跌35%才會考慮入市，約24%是考慮到按揭限制，約22%則考慮到其他房屋政策影響。

報告亦發現，股市波幅影響港人置業意欲，約68％受訪者認為中港股市下跌會影響置業意欲，其次是中美貿易戰（ 66% ）、銀行加息（ 64% ）、五二折居屋計劃（ 55% ）及明日大嶼計劃（ 47% ）。

另外，約18%受訪者擁有境外物業，受訪者境外物業所在地區首3位為內地（ 65% ）、日本（8% ）、澳洲（7% ）。REA集團首席經濟師Nerida Conisbee表示，大灣區在未來發展極具潛力，該區地產市場在未來10年或會迅速發展。

記者：李哲毅

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