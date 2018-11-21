穆迪發表報告指出，鑑於宏觀環境及資本市場的不穩定性，預期香港未來12至18個月的一手成交額，會下跌10至15％。

穆迪的報告主要針對香港房地產發展商的未來盈利前景，報告指出，在該行覆蓋的10家主要發展商，預計2018及2019財年的EBITDA會有平均高單位數增長，但資本市場波動影響一手樓銷售，而宏觀經濟不佳降低消費意欲，從而影響商場租金，預計2020年的EDITDA會錄得跌幅。

對於香港一手住宅市場，該行預期未來12至18個月的成交額會減少10至15％，導致發展商的住宅收入在2020年溫和下跌。但報告指出，除非出現像2003年沙士爆發這類不可預期的事件，否則一手樓價只會回到去年第四季水平，跌幅亦不及二手樓價。因此對發展商的現金流及資產負債表的影響有限。

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