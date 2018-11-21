彭博引述知情人士報道，內地計劃將寶武集團和鞍鋼集團合併重組，以達至中央設下的未來數年行業集中度目標，以及寶武集團自身的未來產量目標。

知情人士稱，寶武集團計劃於2021年達到產能1億噸的目標。中央設下的行業集中度目標是，鋼鐵產業前10家於至2020年的集中度達60%。

該知情人士指，合併重組仍在推進，惟尚存變數。

報道引述寶武集團和鞍鋼集團均表示， 公司沒有聽聞有關消息，並拒絕評論。國資委沒有對此作出回應。

鞍鋼A股午後拉升，一度大漲逾8%，創下今年2月最大單日升幅，寶鋼A股亦一度漲逾3%後升幅收窄。寶鋼包裝A股漲停。

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