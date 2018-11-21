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【時辰未到】陳茂波：樓市是否減辣視乎是否轉勢

文章日期：2018年11月21日 15:46
陳茂波：樓市是否減辣視乎是否轉勢

本港樓市開始下調，財政司司長陳茂波在北京會見傳媒談話時表示，樓市最近自從八月底開始淡靜下來，之後有些調整，觀察過去幾個月，認為調整是有秩序的，而仍在觀察中。

有意見關注金管局近年收緊樓宇按揭成數或者其他調控措施是否可以放寬，陳茂波指，如果確定樓市進入一個下行的情況，轉勢後就會考慮在按揭成數方面，作出一些適當調整。但目前而言暫時都仍然要再觀察，2015年9月底至2016年3月半年內樓市亦曾調整了大概逾11%，金管局和局方正在密切留意。

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