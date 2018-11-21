【拓展新業務】新世界投14億設「仁山優社」攻醫養市場
文章日期：2018年11月21日 15:41
新世界發展（017）進軍醫養市場，創立新一代健齡服務企業「Humansa仁山優社」，新世界集團執行副主席兼總經理鄭志剛指，項目現已投資4億元，在未來4-5年再投10億元。項目內報回報率料達10-15%，成熟期5年，料6-7年回本。
據鄭志剛介紹，細分的回本期為護老服務6至7年，養生服務回本期介乎2至3年，養老服務回本期4至5年。
而旗下的養生養老產業會結合現有的醫療業務，包括旗下的港怡醫院及北京、上海、廣州等綜合醫療中心。集團又計劃明年將仁山優社的管理服務拓至大灣區，先落戶深圳、佛山、順德等地，並再擴至其他城市。
集團早前請來Uber 香港區前總經理佘雋知擔任仁山優社的行政總裁。據佘雋知指，仁山優舍在香港天后、何文田均有設點。鄭志剛指，已收購了一些安老院舍，可提供超過1000個床位，並為現有的院舍增值提升，望五年內中港合共增至4000張床位。
佘雋知指，仁山優社針業的40歲或以上熟齡及65歲或以上的銀髮族，他指本港中高端醫養市場潛力龐大，香港65歲以上人口將在2036年增至237萬，佔人口的26.5%。而本港醫養消費市場將由2016年的648億元，增至2036年的1392億元。內地更是由2016年的5萬億增至2030年20萬億。
記者：方楚茵
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