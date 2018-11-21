【A股收市】內地三大指數反覆靠穩 滬指午後回升
文章日期：2018年11月21日 15:17
內地三大指數反覆靠穩，滬指午後回升。內房、醫藥、券商、建築裝飾股等表現造好，鋼鐵板塊午後拉升。
上證綜指甫開已見2617點的全日低位，其後跌幅收窄及好淡爭持，午後高見2653點，最多升7點，全日收報2651點，升5點或0.2%，成交額1493億元(人民幣．下同)。
深證成指早段低見7776點，最多跌102點後，全日大部分時間於7880點水平爭持，午後高見7919點，升39點，全日收報7908點，升28點或0.37%，成交額1978億元。兩市成交額合共增加至3471億元。
創業板午後維持約10點內的升幅，全日收報1363點，升7點或0.57%，成交額183億元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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