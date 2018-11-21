【明報專訊】多隻餐飲股月底陸續放榜，已併入日本丸龜旗下的譚仔雲南米線，截至今年9月底止上半年，譚仔及譚仔三哥「合體」後貢獻收入110億日圓（約7.67億港元），純利為18億日圓（約1.25億港元），盈利能力更上一層樓，期內純利率約16.3%，較上個財年的15.2%升1.1個百分點，幾乎獨力撐起丸龜的海外業務。

明報記者 蕭嘉聰

截至今年9月底，譚仔及譚仔三哥在港分別設有51及53間分店，合計104間店舖，較今年3月底各自減少1及4間店。根據兩間譚仔米線的facebook專頁，9月底至今，只見譚仔於本月初在石門開設新店，譚仔三哥則未有相關貼文。不過丸龜就為「合體譚仔」的未來發展訂下目標，要由104間大增至150至160間店，惟未有提供實際時間表。

相當於上個財年一半 增長或放緩

由於丸龜去年底才完成合併兩間譚仔，因此上個財年的業績僅曾公布，「合體譚仔」全年純利約2.5億元，按年增長超過35%，以最新公布上半年業績，純利相等於上個財年一半，反映譚仔上半年增長或有所放緩。

丸龜指出，譚仔及譚仔三哥已經完成合併，市場份額合計達70%，並於今年5月委任行政總裁及首席財務官作統一管理。另外，丸龜於今年5月為兩間譚仔設立中央廚房後，目前正在探討其他方向的整合，包括門店及後勤部門，其中本財年的第3季就會研究翻新部分現有門店。

至於進軍內地的計劃，丸龜第一步有意於中國華南地區開店，接下來會籌備到訪內地初步研究開店地點。

分店平均收入勝同業

與同業相比，香港創業板飲食股倩碧控股（8367）本月亦公布截至今年9月底止中期業績，旗下米線品牌「麻酸樂」在港共有4間分店，品牌期內收入就按年減少28%至2190萬元，即平均分店收入547.5萬元。以兩間譚仔共有104間分店計，上半年平均分店收入約為737.5萬港元，期內每間分店的「吸金」能力較同業多出190萬元。

收購兩間譚仔令母企丸龜的海外分部收入大升，丸龜中期總收入亦增加28.4%至719.95億日圓（約50.14億港元），兩間譚仔佔母企收入的15.2%；以海外業務純利約16.95億日圓（1.18億港元）計，譚仔更是獨力撐起集團的海外業務。

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