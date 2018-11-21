【公司業績】莎莎半年多賺84%派息增一倍 午後曾升2%
文章日期：2018年11月21日 13:04
莎莎（0178）公布，截至9月底止中期業績，純利2.03億元，按年增長84.52%，派中期息每股7.0仙，較去年同期派每股3.5仙增長一倍。莎莎公布業績後，午後股價曾急升2.07%，現報3.45元。
期內，營業額按年升16.3%至41.47億元；當中港澳地區的零售及批發業務收入升18.1%至35.25億元。
集團上半年港澳地區的同店銷售按年升15.8%，主要受惠於大灣區發展初期利好，帶動內地即日來回港澳旅客人次增長；但中美貿易戰令股票市場及人民幣匯率波動，影響消費意欲，加上世界盃及超強颱風的影響，令第二季度銷售額增長放緩。內地訪港旅客人次在第二季度增長3.9%，較對上一季增長22%大幅減慢。中國內地顧客上半年的交易宗數增長21.8%，本地顧客的升幅則為0.2%；惟顧客每宗交易件數減少，但購買的產品單價較高，每宗交易平均金額整體增長 7.0%。
港澳以外之市場，中國內地上半年的零售銷售額跌1.8%至1.38億元，而同店銷售按當地貨幣計算亦跌2.0%。撇除上個財政年度終止經營的台灣地區業務，集團期內的持續經營業務溢利按年升66%至2.04億元；計及已終止經營的業務，半年溢利則為2.03億元，按年增長84.5%。電子商貿業務的營業額則較去年同期增長4.6%至1.85億元。
集團指，高鐵及港珠澳大橋開通均有利內地訪港旅客增長，將研究於鄰近高鐵站及港珠澳大橋邊境口岸附近的遊客區增設新店，位於尖沙咀區的莎莎零售店銷售在高鐵通車後錄得理想增幅。集團持續經營業務的店舖總數由去年同期的262間增至273間。
記者：劉旭霞
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