海航在經歷排查風波後，雖表明只會出售非核心資產，然而繼傳出有意出售祥鵬航空60%股權予東方航空（0670）後，旗下的海航控股（滬600221）公布，與烏魯木齊市人民政府簽署戰略合作框架協議，將經股權轉讓方式令政府對烏魯木齊航空股權比例擴大，將增至7成，海航控股持股由7成變3成，變相減持其在烏魯木齊航空持股。

海航控股的公告強調，今次對成立不足四年的烏魯木齊航空股權重組，是本著「一切有利於烏魯木齊航空快速發展」原則進行，今次重組合作將令烏魯木齊市政府或其指定的下屬子公司持有烏魯木齊航空 70%股權，而公司持有 30%股權。股權調整可採取現金或與航空經營相關的實物、股權資產形式進行認購。

海航於2013年底獲準組建烏魯木齊航空，並出資21億元佔7成股權。今次完成後，烏魯木齊航空的董事會亦會調整，董事長由烏魯木齊市政府或其指定的下屬子公司推薦，總總理則由海航推薦，海航又會向烏魯木齊航空提供其所需的各類服務。

海航與烏魯木齊市政府尚未簽訂正式股權重組協議，公司又指協議不會對今年業績產生重大影響。

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