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【高等教育】中教：不受禁止學前教育上市影響

文章日期：2018年11月21日 12:43
中教控股首席執行官及執行董事哈愷(左)、首席財務官莫貴標(右)(歐陽偉昉攝)

中國國務院上周發布《關於學前教育深化改革規範發展的若干意見》，禁止幼兒園上市，引發教育股洗倉潮。中教控股（0839）首席執行官及執行董事哈愷表示，公司屬於民辦高等教育，不屬義務教育範圍。他認為，監管有助行業發展。

哈愷指出，8月份推出的民辦教育促進法實施條例的修訂草案，支持民辦企業發展。牟利機構和非牟利機構的監管不同，非牟利的機構受更多的監管，以VIE（可變利益實體上市架構）模式獲利，是不符法規精神。

首席財務官莫貴標表示，公司都會計劃每年調升學費5%至10%，廣東江西可自行調升學費，鄭州西安需要批准但未有遇上反對。他們計劃上市3年後達到學生人數20萬的目標，現在上市8個月後已有14.5萬人，計劃未來每年收購2至3間學校，約增加2至3萬學生。

記者：歐陽偉昉

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