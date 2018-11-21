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【中期業績】維他奶半年多賺3成至逾5億元

文章日期：2018年11月21日 12:35

維他奶國際（0345）公布截至9月底半年業績，純利較對上一年升30%至5.18億港元，除稅前溢利升26%至 7.03億元；派中期息每股3.8仙，去年同期亦派每股3.8仙。

期內，集團收入按年增長22%至44.48億元，惟去年同期的半年增長為23%。維他奶中午收市報25.05元，升0.805%。

集團指，預期下半年增長仍然強勁，但將較上半年溫和。受銷量增加帶動，上半年毛利上升 25%至24.08億元；EBITDA亦升21%至8.31億元，EBITDA 佔銷售利潤率維持19%。

收入來源方面，內地收入上升33%，港澳及出口升4%，澳洲及新西蘭升5%，新加坡升9%。公司指，內地入上升，主要是由於銷量顯著增加、原材料成本降低及生產效率持續改善所致。人民幣平均匯率相比去年同期升值，有利以港幣計算的業績表現。維他奶預期中國內地仍將為增速最快的市場。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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