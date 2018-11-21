隔晚美股急挫，而在內地股市跌勢喘定下，港股先跌後回順。港股昨日收跌逾500點後，今日低開逾300點，甫開低見25494點，最多跌245點，其後跌幅收窄，曾倒升12點，高見25853點，惟後繼無力再跌逾百點後回順，半日收報25798點，跌41點或0.16%，成交金額430億元；國指跌32點或0.31%，報10433點。

內房A股表現搶眼，帶動本地相關股普遍造好，碧桂園（2007）收升2.93%，報9.5元，是升幅最大的藍籌；成交急增的新城發展（1030）報5.09元，升4.73%；融創中國（1918）報25.65元，升2.19%；恒大中國（3333）報20.6元，升1.48%。

濠賭股反彈，新濠國際（0200）報14.24元，升5.02%；銀娛（0027）報45.95元，升近2%；金沙中國（1928）報32.1元，升1.1%。

國際油價急挫，石油股捱沽，利好航空股。三桶油中，中海油（0883）跌幅最深，收挫3.22%，報12.62元，是跌幅最大的藍籌；中石化（0386）跌2.25%，報6.53元。南航（1055）報5.3元，升2.71%；國航（0753）報7.44元，升2.2%。

中資電訊股跟隨大市向下，中移動（0941）)跌1.96%，收報75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點；聯通（0762）報8.62元，跌1.49%。

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