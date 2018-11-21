國泰航空（0293）公布10月份客、貨運量數據，國泰與港龍共載客295萬人次，同比升0.9%，乘客運載率上升0.3個百分點至81.6%，以可用座位千米數計算的運力則上升 3.8%。今年首十個月的載客量上升1.9%，而運力則增加3.1%。

合計運載的貨物及郵件合共19.2萬公噸，同比增加6.5%，而運載率上升1.1個百分點至70.4%。以可用貨運噸千米數計算的運力上升3.8%，而貨物及郵件收入噸千米數升幅為5.4%。今年首十個月的載貨量上升6.4%，運力增加3.1%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升6.0%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，客運方面，十月份的整體乘客收益增長升幅稍微高於運力增長，乘客運載量保持強勁，尤其頭等及商務客艙均錄得較高運載率。然而，經濟客艙的收益率持續受壓，主要是因為外幣匯率的不利走勢，以及較多優惠票價機票所致。貨運方面，收益增長遠超運力增長。各航線的貨運需求均保持強勁，其中嶄新消費產品推出亦刺激需求。東南亞、東北亞和印度次大陸等地區的多個貨運航點，均創下新收益紀錄。預計需求動力將延續至十一月，惟同時仍密切留意可能影響全球貿易的外在因素。

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