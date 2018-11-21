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【有片：選股王】資金粉飾櫥窗 碧桂園服務可以留意

文章日期：2018年11月21日 12:20

美股連續第二日下挫，惟港股表現堅挺，雖然石油股受到油價拖累受壓，但科網、醫藥、濠賭股帶動下，指數跌幅收窄。恒指低開343點後稍為再跌至25,494點後反彈，曾經倒升，半日收市報25798點，跌41點或0.16%。現時大市成交430億元。

三大油股跌2%至3%。騰訊（0700）回升約2%，銀娛（0027）、金沙中國（1928）升超過1%；近日下挫的藥股石藥（1093）、中生製樂（1177）明顯反彈。內房股向好，近期表現落後的碧桂園（2007）升逾3%。教育、通訊設備、半導體股、科網股、汽車代理4S股亦做好。

不過，相比下，物業管理股受外圍影響因素較少，有機會在年底前成為資金粉飾櫥窗目標，龍頭碧桂園服務（6098）可以留意。早前德銀發表研究報告，看好碧桂園服務為內地高度分散的物業管理市場整合者，今後3年盈利複合增長率料達六成，高速增長加上資產負債表強勁，予其買入及目標價14.66元。

走勢上，碧桂園服務今早一度升穿50天線，惟於12元有初步阻力，一旦向上突破，後市有能力上試13元，可考慮於11.5元吸納，以20天線11元有止蝕。

劉思明

明報資深評論員

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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