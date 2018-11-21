美股連續第二日下挫，惟港股表現堅挺，雖然石油股受到油價拖累受壓，但科網、醫藥、濠賭股帶動下，指數跌幅收窄。恒指低開343點後稍為再跌至25,494點後反彈，曾經倒升，半日收市報25798點，跌41點或0.16%。現時大市成交430億元。

三大油股跌2%至3%。騰訊（0700）回升約2%，銀娛（0027）、金沙中國（1928）升超過1%；近日下挫的藥股石藥（1093）、中生製樂（1177）明顯反彈。內房股向好，近期表現落後的碧桂園（2007）升逾3%。教育、通訊設備、半導體股、科網股、汽車代理4S股亦做好。

不過，相比下，物業管理股受外圍影響因素較少，有機會在年底前成為資金粉飾櫥窗目標，龍頭碧桂園服務（6098）可以留意。早前德銀發表研究報告，看好碧桂園服務為內地高度分散的物業管理市場整合者，今後3年盈利複合增長率料達六成，高速增長加上資產負債表強勁，予其買入及目標價14.66元。

走勢上，碧桂園服務今早一度升穿50天線，惟於12元有初步阻力，一旦向上突破，後市有能力上試13元，可考慮於11.5元吸納，以20天線11元有止蝕。

劉思明

明報資深評論員