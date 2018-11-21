【有片：選股王】資金粉飾櫥窗 碧桂園服務可以留意
文章日期：2018年11月21日 12:20
美股連續第二日下挫，惟港股表現堅挺，雖然石油股受到油價拖累受壓，但科網、醫藥、濠賭股帶動下，指數跌幅收窄。恒指低開343點後稍為再跌至25,494點後反彈，曾經倒升，半日收市報25798點，跌41點或0.16%。現時大市成交430億元。
三大油股跌2%至3%。騰訊（0700）回升約2%，銀娛（0027）、金沙中國（1928）升超過1%；近日下挫的藥股石藥（1093）、中生製樂（1177）明顯反彈。內房股向好，近期表現落後的碧桂園（2007）升逾3%。教育、通訊設備、半導體股、科網股、汽車代理4S股亦做好。
不過，相比下，物業管理股受外圍影響因素較少，有機會在年底前成為資金粉飾櫥窗目標，龍頭碧桂園服務（6098）可以留意。早前德銀發表研究報告，看好碧桂園服務為內地高度分散的物業管理市場整合者，今後3年盈利複合增長率料達六成，高速增長加上資產負債表強勁，予其買入及目標價14.66元。
走勢上，碧桂園服務今早一度升穿50天線，惟於12元有初步阻力，一旦向上突破，後市有能力上試13元，可考慮於11.5元吸納，以20天線11元有止蝕。
劉思明
明報資深評論員
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26