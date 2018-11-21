【A股午市】內地三大指數跌勢喘定 滬指半日跌3點
文章日期：2018年11月21日 11:45
內地三大指數跌勢喘定，深指和創業板回穩。上證綜指甫開低見2617點，最多跌28點，其後跌幅收窄，更一度倒升最多3點，高見2649點，半日收報2642點，跌3點或0.1%，成交額972億元(人民幣．下同)。
深證成指好淡爭持，早段低見7776點，最多跌102點後，重上7900點水平，高見7902點，最多升23點，半日收報7882點，升2點，成交額1249億元。兩市成交額合共2221億元。
創業板指數先跌後回穩，半日收報1358點，升2點或0.2%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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