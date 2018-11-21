華爾街日報報道，流亡美國的中國商人郭文貴和白官前首席戰略顧問班農舉行發布會，由郭文貴提供1億美元資金，成立“法治基金”(Rule of Law Fund)，以調查他們所認為的中國國家主席習近平及中國共產黨濫用權力情況。

班農表示，他自願出任該基金董事長並監督基金的運作，包括聘用一個專業員工團隊。至於這一新組織將如何運作，調查什麼案子，以及郭文貴將如何向這個項目支付款項，細節尚不得而知。兩人都表示，特朗普政府未牽涉其中。

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