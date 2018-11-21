【異動板塊】內房股普遍造好 多個城市據報有銀行降房貸利率
文章日期：2018年11月21日 11:27
內房A股表現搶眼，帶動本地相關股普遍造好，新城發展（1030）成交急增，現報5.13元，上升5.56%；碧桂園（2007）升穿50天線(9.333元)，現報9.5元，升2.93%；融創中國（1918）報25.7元，升2.39%；萬科（2202）報27.75元，升1.46%；中國恒大（3333）報20.55元，升1.23%。
《21世紀經濟報道》引述多個消息指，多個房貸熱門城市已出現部分銀行房貸利率有所回調，且這一趨勢正在繼續擴大，包括北京、深圳、廣州、杭州、寧波、南京、佛山等房地產熱門城市出現部分銀行下調房貸利率的現象，下調幅度基本在5個百分點。
另外，內地《經濟日報》發表評論指，「房住不炒」的定位仍適用於房地產市場，必須長期堅持。面對穩中有變、下行壓力有所加大的環境，在調控效果差異明顯、樓市走勢出現分化的情況下，更要堅持樓市調控的方向不動搖，保持政策的連續性和穩定性。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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