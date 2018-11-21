【官媒評論】中國證券報：短期限市場利率或已基本見底
文章日期：2018年11月21日 11:22
中美兩國1年期政府債券，債息差近期出現倒掛現象，即中國債息跌至低於美國債息，目前中國12個月債息為2.54厘，而美國債息為2.65厘，相差近0.11厘，引發市場對人民幣匯價及其他資產是否有吸引力的討論。
《中國證券報》發表評論文章稱，短期限市場利率或已基本見底，保持人民幣匯率總體穩定仍是值得堅守的目標。未來一段時間，除非經濟運行顯著疲軟，央行大幅放鬆貨幣政策的可能性 仍小，後續降准等操作大概率仍會以置換、定向等形式呈現。
在岸人民幣現報6.9460，貶值7點子，而離岸人民幣報6.9438，升值13點子。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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