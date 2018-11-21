三星電子(Samsung)在明年推出其旗艦機十週年的年份，據報將對旗艦機進行重大升級，包括配備5G網絡、更大屏幕、有6個攝影鏡頭。

《華爾街日報》引述知情人士透露，三星下一代旗艦機Galaxy S10預計明年2月上市，將有三個版本，代號分別為「Beyond 0」、「Beyond 1 」和「Beyond 2」；顯示器的尺寸範圍由5.8英寸至6.4英寸，配備3至5個相機不等。

報道又指，三星仍正研發第四個版本，內部代號為「Beyond X」，能夠支持5G、屏幕更大對角線尺寸6.7英寸、配備包括前面2個和後面4個，即共6個鏡頭的相機，計劃明年春季在美國和韓國上市。

消息人士還透露，這些設備部分還具有「反向無線充電」功能，其他設備與三星手機放在一起，可以從三星手機充電。

報導援引知情人士稱，無論電訊運營商何時推出5G服務，三星這款手機的發布日期都已經確定。市場人士指，這讓三星取得優勢，因預料蘋果公司iPhone無法在2020年之前支援5G。

三星和蘋果的手機業務近年面臨被華為等廠商侵蝕，以及整個智能手機行業受大環境不景氣而影響。蘋果稍早傳大幅減少新iPhone生產訂單，公司日前股價下挫4%後，隔晚股價再跌近半成，股價已由上月初高位累積跌逾兩成。

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