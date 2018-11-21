彭博報道，小米（1810）截至10月底已在印度開設500多家門店，並計劃到明年底將其在印度的門店數增至5000多家，拓展農村線下銷售。小米印度門店的平均面積為300平方英尺，部分位於偏遠地區。小米現報14.88元，逆市升0.8%。

據市場研究公司Counterpoint Research數據，今年三季度，小米超越三星，成為印度智能手機市場第一，市場份額從去年同期的22%增長到了現在的27%，同比增加5個百分點。而三星的市場份額與去年同期持平，仍然為23%。另外，根據Canalys的資料，小米第三季在印度的智能手機出貨量同比增長31%，市場份額連續四季度保持第一。Counterpoint數據顯示，第三季度，印度智能手機市場同比增長5%，按月增長24%。印度智能手機的銷量佔到印度全部手機銷量的一半。

早前印度媒體Livemint報道，小米創始人雷軍指，小米將在印度引進更多產品，成立研發中心、擴張團隊等，未來5年內，投資10億美元於當地新創公司。

其他報道：

【中美角力】特習會前夕 美國指責中國進一步侵權

【國家安全】中遠海運售加州長灘貨櫃碼頭 作價料逾10億美元

【趙薇與夫】趙薇夫婦禁任上市公司高層5年