上海交易所公布，對祥源文化、龍薇文化及有關責任人予以紀律處分，對內地著女影星趙薇及其丈夫黃有龍，以及其他負責人趙政、孔德永等作公開譴責，各人在5年內不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員。

上交所公告指出，龍薇傳媒作為上市公司的收購人，在自身資金準備不足、資金來源存在極大不確定性的情況下，貿然籌劃收購事項，且未充分提示終止風險。在股權轉讓過程中，相關訊息披露存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏及披露不及時，對市場和投資者產生嚴重誤導，嚴重損害投資者知情權。

趙薇、黃有龍夫婦旗下的龍薇傳媒於2006年計劃收購萬家文化29%股權，收購對價達30.6億元(人民幣．下同)。趙薇提出的收購款中，有30億元將來自借款，槓桿比例高達51倍，惟收購方案卻在短時間內有所變化，從控股權轉讓變成只收購5%的股權，最後完全終止，且雙方不追究任何違約責任，事件令萬家文化股價表現波動。

中證監在今年4月就趙薇及其夫黃有龍透過龍薇傳媒入股萬家文化一案，駁回趙薇與夫的上訴。當時，中證監對黃有龍、趙薇、孔德永分別處以5年證券市場禁入措施，並對萬家文化、龍薇傳媒分別處以60萬元人民幣罰款；對孔德永、黃有龍、趙薇、趙政給予警告，並分別處以30萬元人民幣罰款。

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