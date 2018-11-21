【A股開市】滬深兩市均低開約1% 人行連續12日無公開市場操作
文章日期：2018年11月21日 09:31
美股隔晚急挫，內地三大指數繼續低開。上證綜指開報2619點，跌26點或近1%；深證成指開報7786點，跌92點或1.2%；創業板指數開報1344點，跌10點或0.8%。
人民銀行今日不開展公開市場操作，連續第12日不操作，今日無逆回購到期，實現零投放零回籠。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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