港股今早低開343點或1.33%，報25496點，成交金額12億元；國指今早低開149點或1.43%，報10316點。

太古（0019）升0.98%，報87.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；

油價急挫，中海油（0883）跌4.91%，報12.4元，是跌幅最大的藍籌。中石化（0386）跌2.84%，報6.49元；中石油（0857）跌3.25%，報5.36元。

科技股跌勢未止，騰訊（0700）跌1.49%，報277.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。手機設備股方面，瑞聲（2018）跌1.58%，報53.1元；舜宇（2382）跌2.24%，報74.05元。

神州租車（0699）公布截至9月底止首三季業績，純利同比減少76.6%至1.5億元人民幣。今早開市升2.9%，報6.27元。

《華爾街日報》引述未具名知情人士的話報道稱，中遠海運（1919）開始出售加州長灘大型貨櫃碼頭的程序。留意中遠海運及東方海外（0316）。今早未有成交，開市無升跌。

美國零售股表現遜預期，利豐（0494）開市跌1.1%，報1.68元。

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