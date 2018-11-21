【國家安全】中遠海運售加州長灘貨櫃碼頭 作價料逾10億美元
文章日期：2018年11月21日 09:19
《華爾街日報》引述知情人士指，中遠海運控股（1919）已開始出售其位於加州長灘的大型貨櫃碼頭，預計作價逾10億美元。
該交易是美國監管部門7月批准中遠海控以63億美元收購東方海外（0316）的一部分協議，中遠海控同意美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment)將該碼頭納入一個由美方運營的信託，並在一年內將其出售，以減輕對一家中國國有企業運營美國主要門戶港口的國家安全擔憂。
知情人士表示，可能出價競購該碼頭的公司包括馬士基集團(Maersk)旗下的港口運營子公司APM Terminals、日本Ocean Network Express、台灣長榮海運、香港和記黃埔港口，以及韓國現代商船(Hyundai Merchant Marine)。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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